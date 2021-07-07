7 июля
Чита
73.27
 
€ 87.0
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Назначен новый глава минстроя Забайкалья

Главная Политика
Чита
12:03 7 Июля 2021
министр, назначение, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Дмитрий Ватагин назначен министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Он сменил на этом посту Дениса Удода.

О назначении сообщил официальный портал региона. По его данным, уроженец Читы Дмитрий Ватагин до этого занимал должность руководителя ГАУ «Государственная экспертиза Забайкальского края».

Как писали Sibnovosti.ru, руководители строительного министерства в последнее время меняются довольно часто. Хабаровчанин Денис Удод был назначен министром в ноябре 2020-го. Он, в свою очередь, сменил на этом посту Алексея Гончарова, который возглавлял минстрой около года.

В мае этого года новым вице-губернатором Забайкалья был назначен Александр Костенко.

Фото: пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Политика / НОВОСТИ
Новости Читы: Губернатор и заксобрание Забайкалья спорят о сроках подготовки регионального бюджета

Губернатор и заксобрание Забайкалья спорят о сроках подготовки регионального бюджета

7 Июня 2021 г.
Александр Осипов отказался подписывать принятый депутатами закон
Новости Читы: Александр Костенко назначен забайкальским вице-губернатором

Александр Костенко назначен забайкальским вице-губернатором

20 Мая 2021 г.
Ранее он работал в руководстве Приморского края
Новости Читы: Юрий Кон стал новым председателем забайкальского заксобрания

Юрий Кон стал новым председателем забайкальского заксобрания

13 Мая 2021 г.
За него было подано 38 голосов
Новости Читы: Забайкальское заксобрание не утвердило вице-премьера краевого правительства

Забайкальское заксобрание не утвердило вице-премьера краевого правительства

12 Мая 2021 г.
За кандидатуру Ильи Акишина проголосовало 22 депутата при необходимых 25
Новости Читы: Забайкальские единороссы предложили кандидатуру Юрия Кона в спикеры заксобрания

Забайкальские единороссы предложили кандидатуру Юрия Кона в спикеры заксобрания

11 Мая 2021 г.
Выборы состоятся завтра
Новости Читы: Кандидатам в забайкальские губернаторы ужесточают фильтр

Кандидатам в забайкальские губернаторы ужесточают фильтр

14 Апреля 2021 г.
Инициатором выступила краевая избирательная комиссия
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: В Забайкалье восстановили проезд к отрезанным паводкам селам

В Забайкалье восстановили проезд к отрезанным паводкам селам

6 Июля 2021 г.
Движение на дороге к Олекану было закрыто со 2 июля
Новости Читы: Почти треть работающих забайкальцев отправляют на «удаленку»

Почти треть работающих забайкальцев отправляют на «удаленку»

5 Июля 2021 г.
Новые ограничения из-за COVID-19 касаются торговли и спортзалов
Новости Читы: В Забайкалье насчитали 1,3 млрд рублей ущерба от паводка

В Забайкалье насчитали 1,3 млрд рублей ущерба от паводка

2 Июля 2021 г.
Обращение с указанием суммы будет направлено в правительство РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru