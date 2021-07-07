Назначен новый глава минстроя Забайкалья

Дмитрий Ватагин назначен министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Он сменил на этом посту Дениса Удода.

О назначении сообщил официальный портал региона. По его данным, уроженец Читы Дмитрий Ватагин до этого занимал должность руководителя ГАУ «Государственная экспертиза Забайкальского края».

Как писали Sibnovosti.ru, руководители строительного министерства в последнее время меняются довольно часто. Хабаровчанин Денис Удод был назначен министром в ноябре 2020-го. Он, в свою очередь, сменил на этом посту Алексея Гончарова, который возглавлял минстрой около года.

В мае этого года новым вице-губернатором Забайкалья был назначен Александр Костенко.

Фото: пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края