Благоустройство парка Угольщиков в Чите отстало от графика

Подрядчик срывает сроки благоустройства парка Угольщиков в Чите. В ситуацию вмешалась городская прокуратура.

По данным надзорного ведомства, подрядная организация фактически еще не приступала к выполнению муниципального контракта. Между тем, промежуточные работы по устройству оснований и всех видов покрытий, строительные работы, работы по наружному освещению должны быть выполнены не позднее 1 сентября.

«Прокуратура предостерегла руководителя подрядчика о недопустимости нарушений закона и предупредила его о возможном привлечении его к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства)», - говорится в сообщении прокуратуры Забайкальского края.

Благоустройство парка Угольщиков, расположенного в Черновском административном районе Читы, идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В июле правительство Забайкалья сообщало о том, что контракт стоимостью 47 млн руб. заключен с компанией «Интеко 1». Все работы должны быть выполнены до 1 октября 2020 года.

Фото: сайт прокуратуры Забайкальского края