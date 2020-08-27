Массовые мероприятия разрешили проводить в Забайкалье

В Забайкальском крае сняты ограничения на проведение массовых мероприятий. Соответствующее постановление губернатор Александр Осипов подписал вчера.

Официальный портал региона уточняет, что снимаются ограничения на проведение деловых, культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий. Ранее действовало правило, согласно которому число участников не могло превышать 50.

Уже сегодня в Чите открылась краевая конференция «Забайкальские женщины - третьему тысячелетию. Новые условия – новые возможности». При этом в Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

На 26 августа в Забайкальском крае было зарегистрировано почти 4,5 тыс. случая заражения COVID-19. Скончались 55 человек. Напомним, в конце января в Забайкальском крае был выявлен первый больной коронавирусом – гражданин КНР.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края