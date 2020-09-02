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Нерчинскому золотопромышленнику установят памятник к юбилею

Главная Общество
Чита
10:10 2 Сентября 2020
памятник, золото, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
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В забайкальском городе Нерчинске появится памятник купцу Михаилу Бутину. Его установят у здания краеведческого музея.

Автор памятника - архитектор Александр Пильников. Открыть его предполагается 4 ноября к 185-летию одного из самых известных коммерсантов в истории Нерчинска.

«В процессе создания принимают участие несколько человек. Мы работаем с мая и в сентябре уже должны сдать готовую скульптуру», - рассказал Александр Пильников официальному порталу Забайкальского края.

Михаил Бутин – уроженец Нерчинска. Во время расцвета «Торгового дома братьев Бутиных» в 60-70-е годы XIX века в состав фирмы входило около 50 золотых приисков на Дальнем Востоке. Как щедрый меценат, Михаил Бутин много сделал для развития родного города.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году Нерчинск стал одним из победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды малых городов и исторических поселений». Его проект «Золотая нить» предполагает реконструкцию ряда объектов, имеющих историческое и культурное значение. Так, историческая усадьба купцов Колобовниковых превратится в арт-пространство «Склады культуры». По данным краевых властей, общая сумма затрат на восстановление исторического центра города составит около 90 млн руб.

Фото: пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края

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