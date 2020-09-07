Две забайкальские школы вернули на дистанционное обучение

В Забайкальском крае две школы переводят на дистанционное обучение. Причиной стали случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным официального портала Забайкалья, эти школы расположены в поселках Новокручининский и Маккавеево Читинского района региона. Решение об изменении режима работы учреждений принял Роспотребнадзор.

«По результатам тестирования выявлено два случая заболевания. Постановлением главного санитарного врача Забайкалья школы переходят на дистанционный режим обучения до особого распоряжения», - говорится в сообщении забайкальского министерства образования, науки и молодежной политики.

По предварительным данным, школы проработают на «удаленке» около двух недель. По данным регионального оперативного штаба, к утру сегодняшнего дня в Забайкальском крае зарегистрировано 4 879 случаев заражения COVID-19. В том числе, 40 за последние сутки.

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