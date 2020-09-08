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Рост заболеваемости COVID-19 в Забайкалье вызвал новые проверки

Главная Общество
Чита
09:55 8 Сентября 2020
вирус, ограничения, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае вновь отмечается рост числа случаев заболевания COVID-19. В связи с этим власти региона решили усилить проверку соблюдения «антиковидных» правил.

Проверку торговых центров, салонов красоты и частных детских игровых центров будут осуществлять группы контроля министерства экономического развития Забайкальского края. Рейды начнутся 9 сентября. Ранее проверки в Чите возобновило региональное управление Роспотребнадзора.

«Проверки будут неожиданными, мы постараемся дойти до каждого бизнесмена», - предупредил на официальном портале региона вице-премьер забайкальского правительства Александр Бардалеев.

В конце августа в Забайкалье были сняты  ограничения на проведение массовых мероприятий. О заметном росте числа случаев заражения 31 августа на оперативном совещании в правительства региона сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. По ее мнению, «забайкальцы начинают забывать про требования безопасности». К 8 сентября в крае число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 4 922.

Фото: министерство экономического развития Забайкальского края

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