Забайкалью понадобились дополнительные койки для больных COVID-19

Власти Забайкальского края вынуждены увеличить количество коек для больных COVID-19. Такое решение принято в связи с ростом числа случаев заражения.

80 коек будут развернуты в терапевтическом корпусе ГУЗ «Городская клиническая больница №1» в Чите. В настоящее время, в центральном корпусе этого учреждения, выполняющего функции моностационара по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, развернуты 220 коек.

«Койки будут открываться планомерно и пропорционально больным, поступающим в больницу с коронавирусом», - привел официальный портал Забайкалья комментарий министра здравоохранения региона Анны Шангиной.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. Их общее количество превысило 5 тыс.

«Все расслабились и совсем забыли о мерах предосторожности. Устали, это понятно. Но если сейчас не подойти к проблеме серьезно, то мы вынуждены будем снова ограничивать работу бизнеса, чего очень не хотелось бы», - предупредил на встрече с бизнесменами вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Фото пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края