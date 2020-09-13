В Забайкалье изменились правила проведения массовых мероприятий

Власти Забайкальского края решили ужесточить правила проведения массовых мероприятий. Причиной стал рост числа заболеваний COVID-19.

Ситуацию обсудил региональный оперативный штаб. Сегодня он провел экстренное совещание. Как сообщила главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа, за последние сутки зафиксирован высокий темп прироста заболеваемости – 1,3%. Отмечается, что многие заболевшие – работники сферы непродовольственной торговли.

«Региональное управление Роспотребнадзора подготовило предложение пересмотреть порядок проведения массовых мероприятий. По предложению организатор массового мероприятия (более 50 человек) заблаговременно должен будет уведомить органы власти о проведении, получить соответствующее разрешение. Без официального разрешения массовое мероприятие не состоится», - говорится о принятых мерах на официальном портале Забайкалья.

К сегодняшнему дню в Забайкальском крае зарегистрировано 5 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 63 пациента. Как писали Sibnovosti.ru, на этой неделе власти Забайкальского края решили увеличить количество коек для больных COVID-19. Было объявлено о том, что 80 коек будут развернуты в терапевтическом корпусе ГУЗ «Городская клиническая больница №1» в Чите.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края