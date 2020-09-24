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Лагерь «Огонек» под Читой возобновит работу

Главная Общество
Чита
10:53 24 Сентября 2020
лагерь, дети, работа
Автор: Sibnovosti.ru
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Детский загородный лагерь «Огонек» в Читинском районе Забайкальского края возобновит работу после длительного перерыва. Это станет возможным благодаря средствам президентского гранта в размере 5,5 млн руб.

«Огонек» расположен в селе Маккавеево. По данным официального портала региона, ежегодно за три летние смены лагерь посещают около 450 детей.

«В 2019 году лагерь приостанавливает свою работу в связи с отсутствием финансирования от администрации читинского района! Жаль, что так вышло, но от нас ничего не зависит!!!», - это сообщение было размещено на странице «Огонька» в соцсети «ВКонтакте» в мае 2019 года.

По словам председателя комитета образования Читинского района Игоря Бянкина, работа лагеря была приостановлена Роспотребнадзором в связи с отсутствием лицензирования скважины питьевой воды. К сезону 2021 года в лагере пройдут благоустроительные работы.

Фото: администрация Читинского района

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