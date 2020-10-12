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Больных COVID-19 в Забайкалье размещают в краевом наркодиспансере

Главная Общество
Чита
09:25 12 Октября 2020
вирус, здравоохранение, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
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Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае продолжает расти. За последние сутки заболело еще 176 жителей региона.

Общее количество зараженных COVID-19 в Забайкальском крае с начала эпидемии достигло 7 759. Число победивших болезнь забайкальцев за минувшие сутки оказалось значительно меньшим – 14 (всего – 5 417). Число летальных случаев достигло 72.

«Запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Закрыты клубы и танцплощадки», - говорится о принятых в связи с этим мерах на официальном портале Забайкалья.

По данным министерства здравоохранения края, в минувшие выходные начало принимать больных с COVID-19 ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер». Таким образом, было дополнительно развернуто 180 коек.

«В диспансер в том числе госпитализированы студенты Читинской государственной медицинской академии, среди которых зафиксированы случаи COVID-19», - сообщила министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

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