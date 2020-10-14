COVID-19 в Забайкалье: загруженность коечного фонда подходит к 100%

Число жителей Забайкальского края, заболевших COVID-19, растет высокими темпами. Отведенные для них на днях 180 коек в ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер» уже заняты.

«Загруженность коечного фонда достигает 94%. Полностью заняты койки в Борзинской центральной районной больнице и краевом наркологическом диспансере, который был перепрофилирован в моногоспиталь на минувших выходных», - привел официальный портал Забайкалья комментарий министра здравоохранения региона Анны Шангиной.

В начале этой недели глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа сообщила о том, что темп прироста случаев коронавирусной инфекции достиг в Забайкальском крае 2,3%. То есть, превысил средний показатель по России примерно вдвое. За последние сутки заразились еще 177 забайкальцев. Общее число случаев с начала эпидемии достигло 8 109.

Фото: министерство здравоохранения Забайкальского края