14 октября
Чита
77.29
 
€ 91.07
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

COVID-19 в Забайкалье: загруженность коечного фонда подходит к 100%

Главная Общество
Чита
10:12 14 Октября 2020
вирус, министр, заражение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число жителей Забайкальского края, заболевших COVID-19, растет высокими темпами. Отведенные для них на днях 180 коек в ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер» уже заняты.

«Загруженность коечного фонда достигает 94%. Полностью заняты койки в Борзинской центральной районной больнице и краевом наркологическом диспансере, который был перепрофилирован в моногоспиталь на минувших выходных», - привел официальный портал Забайкалья комментарий министра здравоохранения региона Анны Шангиной.

В начале этой недели глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа сообщила о том, что темп прироста случаев коронавирусной инфекции достиг в Забайкальском крае 2,3%. То есть, превысил средний показатель по России примерно вдвое. За последние сутки заразились еще 177 забайкальцев. Общее число случаев с начала эпидемии достигло 8 109.

Фото: министерство здравоохранения Забайкальского края

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: Больных COVID-19 в Забайкалье размещают в краевом наркодиспансере

Больных COVID-19 в Забайкалье размещают в краевом наркодиспансере

12 Октября 2020 г.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано еще 176 заболевших
Новости Читы: Лагерь «Огонек» под Читой возобновит работу

Лагерь «Огонек» под Читой возобновит работу

24 Сентября 2020 г.
Он закрылся весной 2019 года
Новости Читы: В Забайкалье изменились правила проведения массовых мероприятий

В Забайкалье изменились правила проведения массовых мероприятий

13 Сентября 2020 г.
Их ужесточили из-за роста числа заболевших COVID-19
Новости Читы: Забайкалью понадобились дополнительные койки для больных COVID-19

Забайкалью понадобились дополнительные койки для больных COVID-19

10 Сентября 2020 г.
В крае число случаев заражения превысило 5 тыс.
Новости Читы: Рост заболеваемости COVID-19 в Забайкалье вызвал новые проверки

Рост заболеваемости COVID-19 в Забайкалье вызвал новые проверки

8 Сентября 2020 г.
С 9 сентября возобновят рейды по торговым центрам сотрудники минэкономразвития
Новости Читы: Две забайкальские школы вернули на дистанционное обучение

Две забайкальские школы вернули на дистанционное обучение

7 Сентября 2020 г.
В учебных учреждениях Читинского района зарегистрировали случаи заражения COVID-19
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Забайкальский чиновник получал откаты от дорожных строителей

Забайкальский чиновник получал откаты от дорожных строителей

12 Октября 2020 г.
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника ФКУ Упрдор «Забайкалье»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru