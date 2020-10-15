Потомки Пегаса: в Забайкалье обнаружили лошадей с рисунком крыльев на спине

Лошадей с рисунком крыльев на спине обнаружили специалисты ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных в Калганском районе Забайкальского края. Они проводили плановую вакцинацию в фермерском хозяйстве Елены Кузьминой.

«У этих лошадей с обеих сторон отчетливо виден затейливый рисунок, напоминающий крылья. На этом месте шерсть немного длиннее и пушистее», - рассказала официальному порталу Забайкальского края начальник ветеринарной станции Наталья Павлушкина.

По мнению специалиста, уникальный окрас этих животных, вероятнее всего, передается по генетической линии. По словам Елены Кузьминой, впервые такой рисунок был замечен у жеребца по кличке Крылатый. Его взяли в аренду из Читинской конюшни пять лет назад. У его потомства «крылья» оказались еще более отчетливыми.

Фото: государственная ветеринарная служба Забайкальского края