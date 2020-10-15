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Более 100 студентов медакадемии Читы заступили на работу в ковидных госпиталях

Главная Общество
Чита
17:07 15 Октября 2020
вирус, студенты, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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К работе в инфекционных госпиталях Читы привлекли студентов-медиков. Более 100 человек приняты на работу в медучреждения в качестве стажеров. Они зачислены в медицинские бригады как средний медперсонал. Работу студентов контролируют квалифицированные доктора и медсестры.

«Клинические ординаторы первого и второго годов обучения трудоустраиваются стажерами и под руководством кадровых врачей оказывают помощь в составе медицинских бригад», — сообщила министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина.

Отметим, что в регионе заняты больными почти 90% коек, которые были развернуты в инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19. Всего в крае создано 1385 мест.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

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