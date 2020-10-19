Регистрация браков в Забайкалье проходит без свидетелей

В Забайкальском крае ввели новые правила проведения церемонии бракосочетания. Теперь на регистрации в отделах ЗАГС могут пройти только молодожены.

Такие меры приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в регионе. Только за последние сутки COVID-19 выявили у 198 человек. Общее количество заболевших с начала эпидемии превысило 9 тыс.

«В 14 районах края в отделах ЗАГС работает по одному специалисту. В случае его заболевания государственная регистрация будет перенесена в другой район, что крайне нежелательно. Берегите себя и окружающих», – процитировал официальный портал Забайкалья руководителя краевого департамента ЗАГС Ольгу Корягину.

После каждой церемонии все задействованные в процессах помещения и залы обрабатываются.

Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края