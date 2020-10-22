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Для лечения коронавируса в Забайкалье отвели еще две больницы

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Чита
11:18 22 Октября 2020
вирус, больница, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае увеличили число моностационаров для лечения коронавирусной инфекции. Для зараженных COVID-19 отвели районные больницы в поселке городского типа Чернышевск (ГУЗ «Чернышевская ЦРБ») и городе Петровск-Забайкальский (ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ»).

Такое решение принято в связи с ростом темпа распространения коронавируса в регионе.

«На базе этих больниц предусмотрены все необходимые условия для оказания качественной медицинской помощи больным с COVID-19: 70% коек подключены к кислородной разводке, в наличие необходимое оборудование – рентген, УЗИ, КТ и другое, лаборатории», - привел официальный портал Забайкалья комментарий министра здравоохранения края Анны Шангиной.

По данным властей региона, в настоящее время в Забайкалье работает 11 моностационаров. Самый крупный – в Чите на базе городской больнице №1 (600 коек). Они стремительно заполняются.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 219 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии – 9 727. Умерли 99 пациентов.

Фото пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края

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