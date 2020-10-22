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Сотрудников забайкальских предприятий отправляют на «удаленку»

Главная Общество
Чита
17:05 22 Октября 2020
вирус, сотрудники, предприятие
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Забайкалья сегодня распорядились отправить на удаленку 60% сотрудников региональных предприятий. Постановление подписал губернатор Александр Осипов. Это связано с рекордами по заболевшим коронавирусом за последнее время, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

В крае продлены и ограничения массовых собраний. В помещении могут присутствовать не больше 50 человек одновременно, но даже если участников меньше, мероприятие необходимо согласовать с властями. Кафе, рестораны ночные клубы и прочие развлекательные заведения закрываются в полночь, а днем залы могут заполняться клиентами только наполовину.

Местный бизнес уже подсчитывает убытки.

«Сейчас период еще более страшный, чем простой. Поскольку октябрь-ноябрь нет ни одного значимого фильма, на который пойдут зрители. Кинотеатры сейчас вынуждены выживать. И кто как будет выживать - это великий вопрос», - сказал ОТР директор одного из кинотеатров Алексей Бочкарников.

Накануне в Забайкальском крае врачи зафиксировали рекордный показатель новых заражений - за сутки 219 случаев. За все время пандемии в регионе заболели больше 9 тыс. человек.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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