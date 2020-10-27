Торговый центр в Чите установил пандус после иска прокуратуры

Читинский торговый центр «Континент» установил на входе в здание двухуровневый пандус для маломобильных граждан. Это произошло после вмешательства прокуратуры.

В прокуратуру Центрального района столицы Забайкалья обратился один из инвалидов. Он заявил о нарушении его прав на беспрепятственный доступ в «Континент».

«Прокуратура обратилась в Центральный районный суд г. Читы и потребовала устранить выявленные нарушения прав инвалидов. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме», - сообщила о принятых мерах прокуратура Забайкалья.

Длина установленного пандуса составляет 15 м при уклоне не более 5%. Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, на входе в торговый центр установлена кнопка вызова специалиста, проемы входных дверей расширены до 1,5 м, высота касс снижена до 75 см, нанесена разметка для стоянки автотранспортных средств инвалидов.

Фото: сайт прокуратуры Забайкальского края