27 октября
Чита
76.44
 
€ 90.45
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Торговый центр в Чите установил пандус после иска прокуратуры

Главная Общество
Чита
12:07 27 Октября 2020
прокуратура, торговый, инвалиды
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Читинский торговый центр «Континент» установил на входе в здание двухуровневый пандус для маломобильных граждан. Это произошло после вмешательства прокуратуры.

В прокуратуру Центрального района столицы Забайкалья обратился один из инвалидов. Он заявил о нарушении его прав на беспрепятственный доступ в «Континент».

«Прокуратура обратилась в Центральный районный суд г. Читы и потребовала устранить выявленные нарушения прав инвалидов. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме», - сообщила о принятых мерах прокуратура Забайкалья.

Длина установленного пандуса составляет 15 м при уклоне не более 5%. Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, на входе в торговый центр установлена кнопка вызова специалиста, проемы входных дверей расширены до 1,5 м, высота касс снижена до 75 см, нанесена разметка для стоянки автотранспортных средств инвалидов.

Фото: сайт прокуратуры Забайкальского края

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: Сотрудников забайкальских предприятий отправляют на «удаленку»

Сотрудников забайкальских предприятий отправляют на «удаленку»

22 Октября 2020 г.
Постановление подписал губернатор Александр Осипов
Новости Читы: Для лечения коронавируса в Забайкалье отвели еще две больницы

Для лечения коронавируса в Забайкалье отвели еще две больницы

22 Октября 2020 г.
Моностационары обустроены в Чернышевске и Петровск-Забайкальском
Новости Читы: Регистрация браков в Забайкалье проходит без свидетелей

Регистрация браков в Забайкалье проходит без свидетелей

19 Октября 2020 г.
На церемонию в ЗАГС могут прийти только сами молодожены
Новости Читы: Более 100 студентов медакадемии Читы заступили на работу в ковидных госпиталях

Более 100 студентов медакадемии Читы заступили на работу в ковидных госпиталях

15 Октября 2020 г.
Они трудоустроены стажерами и работают под контролем врачей
Новости Читы: Потомки Пегаса: в Забайкалье обнаружили лошадей с рисунком крыльев на спине

Потомки Пегаса: в Забайкалье обнаружили лошадей с рисунком крыльев на спине

15 Октября 2020 г.
Окрас передается из поколение в поколение
Новости Читы: COVID-19 в Забайкалье: загруженность коечного фонда подходит к 100%

COVID-19 в Забайкалье: загруженность коечного фонда подходит к 100%

14 Октября 2020 г.
Все 180 коек в краевом наркодиспансере уже заняты
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Забайкальские трассы заваливает снегом

Забайкальские трассы заваливает снегом

26 Октября 2020 г.
На расчистку выведены десятки снегоуборочных машин
Новости Читы: В забайкальском правительстве может появиться новая структура

В забайкальском правительстве может появиться новая структура

27 Октября 2020 г.
Она займется сохранением объектов культурного наследия
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru