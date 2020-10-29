Забайкальским молодоженам советуют отложить свадьбы

Молодоженам в Забайкальском крае будут рекомендовать перенести дату свадьбы. О новой мере борьбы с распространением коронавирусной инфекции сообщили в правительстве региона.

«С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки будет предлагаться перенос на более поздний срок государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. Это, действительно, мера по профилактике распространения коронавируса, которая применяется во многих российских регионах», - пояснила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

Уровень заболеваемости коронавирусом Забайкальском крае продолжает оставаться высоким. За минувшие сутки зарегистрировано еще 232 случая заражения. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 11 327. 132 пациента скончались.

26 октября первый вице-премьер забайкальского правительства Андрей Кефер объявил о том, что регион направит дополнительно 18,3 млн руб. на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекции. В свою очередь, вице-спикер законодательного собрания края Цырен Цыренов предложил максимально разгрузить моностационары.

«Сейчас, на мой взгляд, в каждом районе Забайкалья необходимо открывать отделения для выздоравливающих пациентов, чтобы они могли продолжить лечение под наблюдением медработников по месту жительства. Если этого не сделать, то при нынешнем уровне заболеваемости мы никакими моностационарами ситуацию не переломим, их надо разгружать», - сказал он (цитата по сайту заксобрания).

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края