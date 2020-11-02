В Чите для больных коронавирусом отвели отдельную поликлинику

С сегодняшнего дня Поликлиническое подразделение №1 Клинического медицинского центра (КМЦ) Читы работает в режиме монополиклиники для пациентов с коронавирусной инфекцией. Поликлиника расположена на ул. Богомякова.

Как пояснила официальному порталу Забайкальского края министр здравоохранения региона Анна Шангина, выбор объекта для перепрофилирования связан с тем, что в центральной части Читы отмечается наибольший рост заболевания. Монополиклиника стала первой в Дальневосточном федеральном округе.

«Здесь будут размещены все необходимые кабинеты для приема. Потоки пациентов также будут отдельными, как для тех, кто под подозрением на ковид, отдельно для пациентов с подтвержденным диагнозом, повторных пациентов и тех, кто готовится к выписке с амбулаторного лечения. Все этажи в здании разобщены и медработники закреплены каждый на своем этаже», - рассказала министр.

В свою очередь, «обычные» пациенты, прикрепленные к поликлинике №1, будут перераспределены в другие подразделения КМЦ.

За минувшие сутки в Забайкалье зарегистрировано 233 случая заболевания COVID-19. Общее количество случаев заражения с начала эпидемии достигло 12 261. Умер 151 пациент.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края