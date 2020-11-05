В Забайкалье от коронавируса скончался первый замминистра здравоохранения

Сегодня в Чите проходит церемония прощания с первым заместителем министра здравоохранения Забайкальского края Андреем Балуевым. Он скончался на 57-м году жизни.

В сообщении, размещенном на сайте законодательного собрания региона, говорится о том, что Андрей Балуев умер от коронавируса. По данным минздрава, он находился в отделении реанимации городской клинической больницы №1. Должность первого заместителя министра Андрей Балуев занимал с 31 августа 2020 года. Ранее работал заместителем начальника медико-санитарной части, начальником поликлиники медико-санитарной части УФСБ по Забайкальскому краю.

По данным правительства края, за время эпидемии от COVID-19 скончались 170 человек. В том числе, восемь за минувшие сутки.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края