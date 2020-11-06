Для забайкальских школьников каникулы затягиваются

В 14 из 35 территорий Забайкальского края будет действовать новый порядок обучения в школах. Решение об этом принял губернатор Забайкальского края Александр Осипов, учитывая географический характер распространения коронавирусной инфекции в регионе.

С 9 по 15 ноября для первых-пятых классов продлят каникулы. Шестые-одиннадцатые классы отправят на дистанционный режим обучения. С 16 по 22 ноября все школьники этих территорий будут заниматься на «удаленке».

К числу муниципалитетов, где будет действовать такой порядок работы школ, относятся большинство городов Забайкалья. В их числе, Чита, Нерчинск, Петровск-Забайкальский, Сретенск, Приаргунск, Шилка, Могоча.

Ранее школьные каникулы в крае были продлены с 26 октября по 8 ноября. Как отметил официальный портал региона, это снизило количество заболевших учеников.

За минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 243 забайкальцев. Это самое большое число за время эпидемии. Общее число заболевших достигло 13 210.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края