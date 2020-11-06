В районе Забайкальского края остался один банкомат

На весь Газимуро-Заводский район Забайкальского края остался один банкомат. О проблеме сообщил депутат законодательного собрания региона Сергей Черепахин.

«При нашей протяженности территории, когда внутри района от одного населенного пункта до районного центра 252 км, «Сбербанк» оптимизировал банкоматы. Раньше было пять, теперь остался один на весь район», - процитировал депутата сайт краевого парламента.

По словам Сергея Черепахина, ситуация вскоре обострится, поскольку до конца года все пенсии и социальные выплаты будут переведены на банковские карты «Мир».

«Какая тут может быть социальная дистанция, когда люди плечом к плечу стоят в очереди? Причем, безуспешно. Я сам неоднократно не мог дождаться своей очереди и уезжал обратно», - рассказал парламентарий о собственном опыте.

Газимуро-Заводский район находится на востоке Забайкальского края на границе с Китаем. Площадь района составляет 14,5 тыс. кв. км. На его территории расположены девять сельских поселений с общей численностью населения около 9 тыс. человек. В административном центре – селе Газимурский завод – проживают 2,7 тыс. забайкальцев.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края