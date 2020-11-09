Дорога на читинской улице превратилась в ледяной каток

Жители одной из улиц Читы столкнулись с неожиданной проблемой. Дорога на ней настолько заледенела, что сделала невозможной движение транспорта.

В затруднительном положении оказались читинцы, проживающие на ул. Логовой. Как пояснили в мэрии столицы Забайкальского края, причиной наледи на дороге стал ключ, вода которого разливается по сопке.

«Обычно ручей пересыхает. А тут, видимо, сказалось дождливое лето. Ручей бежал по дороге, а сейчас перемерз. В итоге машины не могут подъехать: ни водовозки, ни скорые. А кому-то дрова нужно подвезти», - привел сайт мэрии Читы комментарий одного из местных жителей.

В настоящее время дорожная техника осуществляет подсыпку улицы.

Фото: сайт мэрии Читы