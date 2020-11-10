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Забайкальский край заказывает лекарства

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Чита
11:20 10 Ноября 2020
лекарство, вирус, поставки
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Забайкалья организуют поставку в регион противовирусных медикаментов и антибиотиков. В настоящее время в крае ощущается острый дефицит этих препаратов.

«До 17 ноября доставим «Гидроксихлорохин» (4,3 тыс. упаковок), «Парацетамол» (13 тыс. упаковок), «Амоксициллин» (1 тыс. упаковок), «Азитромицин» (24 тыс. упаковок), «Фавиправир» (1,8 тыс. упаковок)», - привел официальный портал Забайкальского края слова заместителя министра экономического развития региона Дениса Рысева.

Чиновник добавил, что не все лекарства удастся сразу привезти в полном объеме. Поставки будут идти до конца года. В правительстве края уточнили, что они будут осуществляться из Иркутска, Кургана, Москвы и Хабаровска.

Ранее депутат законодательного собрания Забайкальского края Марина Непомнящая заявила сайту регионального парламента, что ни в одной аптеке Петровск-Забайкальского района нет лекарств, которые ей выписали для лечения коронавирусной инфекции.

«В краевом минздраве Марине Непомнящей ответили, что таких антибиотиков, как «Азитромицин» нет даже в Чите, не то что в районах края, есть проблема и с другими препаратами … В центральной районной больнице Петровск-Забайкальского на вопрос парламентария где взять лекарства для лечения амбулаторных больных, ответили, что тоже задают этот вопрос всем кому только можно, но, увы, обнадеживающих ответов пока нет», - сообщил сайт заксобрания.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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