Читинский кинотеатр могут закрыть на три месяца

К читинскому кинотеатру «Центавр» могут быть применены санкции за несоблюдение за несоблюдение мер борьбы с распространением COVID-19. Об этом говорится в сообщении официального портала Забайкальского края.

Нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной межведомственной группой контроля. В составе таких групп работают, в частности, сотрудники полиции и Росгвардии.

«В кинотеатре «Центавр» зрители смотрели фильм без масок. Также вызывало вопрос и соблюдение социальной дистанции – далеко не все сидящие рядом люди являлись семьями, а значит, между ними должно было быть не менее 1,5 м», - рассказал об итогах проверки заместитель министра экономического развития Забайкалья Денис Рысев.

Кинотеатру грозит штраф в размере до 300 тыс. руб. или временное приостановление работы до 90 суток. Физическим лицам придется заплатить штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб.

За последние сутки в крае было зарегистрировано 259 новых случаев заболевания коронавирусом. Их общее количество подходит к 15 тыс. Вчера министерство здравоохранения Забайкалья сообщило о том, что за предыдущие сутки через фильтр-бокс читинской COVID-клиники прошли 555 человек с признаками коронавирусной инфекции и подтвержденным диагнозом. Из них 165 пациентов прибыли на первичный прием.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края