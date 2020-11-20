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В Чите сменили руководителя клинического медицинского центра

Главная Общество
Чита
10:01 20 Ноября 2020
центр, болезнь, организация
Автор: Sibnovosti.ru
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Отправлен в отставку руководитель ГАУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы» (КМЦ). Об этом сообщил официальный портал Забайкальского края со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

«В период пандемии новой коронавирусной инфекции не в полном объеме им было организовано оказание гражданам квалифицированной медицинской помощи на амбулаторном этапе. Кроме того, не были своевременно созданы условия для качественного и своевременного наблюдения пациентов с признаками COVID-19 и подтвержденным диагнозом», - говорится о причинах такого решения.

По словам вице-премьера забайкальского правительства Алексея Казакова, в КМЦ проходит проверка. В ходе нее власти намерены установить, почему произошел сбой в системе здравоохранения, «как на этом сказались действия или бездействия руководителя центра».

Круглосуточная COVID-клиника открылась в Чите 2 ноября на базе первого поликлинического подразделения КМЦ. Как сообщил вчера минздрав со ссылкой на и. о. главного врача КМЦ Елену Зимину, под наблюдением в центре состоит 2 298 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе легкой степени – 1 990 человек.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

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