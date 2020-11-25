Забайкальское село отвыкло от алкоголя

Жители забайкальской Ульяновки решили сохранить для своего села статус «трезвого». Продажу алкоголя в населенном пункте они запретили в сентябре этого года.

По данным председателя организации «Трезвое Забайкалье» Натальи Куржумовой, в Ульяновке был проведен опрос. Он показал, что 85% жителей готовы продолжать реализацию проекта.

«На вопрос «что изменилось в ваших семьях с принятием трезвых традиций» 78% ответили, что ничего не изменилось, то есть до проекта они жили трезво и также продолжают жить … Другие 22% сказали, что обстановка в семьях изменилась к лучшему», - процитировал ее официальный портал Забайкальского края.

В сентябре этого года основанная в начале прошлого века Ульяновка стала первым «трезвым селом» в регионе. Населенный пункт находится в Шилкинском районе. Там проживает 170 человек.

Фото: официальный портал Забайкальского края