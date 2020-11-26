Забайкальскому заксобранию предложили сократить время продажи алкоголя в крае

В Забайкальском крае могут ввести дополнительные ограничения на торговлю алкоголем. С инициативой выступила прокуратура региона.

Прокуратура представила поправки в региональный закон, определяющий правила производства и оборота алкогольной продукции. Соответствующий законопроект завтра в первом чтении рассмотрит сессия законодательного собрания Забайкалья. Документ устанавливает запрет на продажу такой продукции до 10:00 и с 21:00.

«Принятие данного законопроекта необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан. Указанное ограничение направлено на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции населением Забайкальского края…», - говорится в пояснительной записке к документу.

В пояснительной записке также приводятся данные о росте преступности в регионе, связанной с потреблением алкоголя. Впрочем, они относятся к 2018 году.

«Мы проанализировали время розничной продажи алкоголя во всех регионах нашей страны и, по большому счету, не выявили прямой зависимости между часами продаж и количеством преступлений. В итоге у депутатов профильного комитета и родилось предложение удовлетворить пожелание прокуратуры, но частично: сократить утреннее время продаж, а вечернее пока не трогать. Такая поправка и будет внесена на рассмотрение всего депутатского корпуса», - заявил в интервью сайту заксобрания его спикер Игорь Лиханов.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле заксобрание Красноярского края отменило введенный ранее из-за эпидемии коронавируса запрет на розничную продажу алкоголя после 18:00.