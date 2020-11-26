Радиостанция «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» выиграла конкурс на право вещания в Чите

«Первое Интернациональное Радио ПИ FM» совсем скоро станет доступным для слушателей из Читы: по результатам конкурса, проведенного 25 ноября 2020 года, радиостанция получила право вещания на частоте 90,4 МГц. Концепция вещания новой радиостанции была признана лучшей на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

В скором времени жители города смогут услышать русскоязычные музыкальные хиты в танцевальной обработке от «ПИ FM». Эфирное наполнение радиостанции направлено на популяризацию российской музыки разных поколений.

Новая радиостанция войдет в состав забайкальского филиала «МКР-Медиа», уже 15 лет транслирующего для читинцев программы «Радио Сибирь» и по праву занявшего место в жизни города. Зимняя и летняя рыбалки, фестиваль воздушных змеев, розыгрыши кубка «Радио Сибирь» по зимнему футболу, камерные вечеринки и стадионные концерты. «Радио Сибирь» в Чите вещает на частоте 102.6 FM.

«Первое Интернациональное Радио ПИ FM» - молодая российская федеральная радиостанция, входящая в состав холдинга «МКР-Медиа». Впервые вышла в эфир 1 августа 2018 года. «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» можно услышать не только на эфирных радиочастотах во множестве городов России, но и в режиме реального времени на сайте pifm.ru, а также в мобильных приложениях для платформ Android и iOS.