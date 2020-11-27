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Чита готовит «Сказку» на Новый год

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Чита
10:23 27 Ноября 2020
новый год, сказка, город
Автор: Sibnovosti.ru
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Концепцию «Сказка» выбрала мэрия Читы для оформления города к встрече Нового года. Работы в столице Забайкальского края уже идут.

Пл. Декабристов будет украшена светящимися фигурами по мотивам сказок Александра Пушкина. Новогодняя иллюминация в виде кареты появится на пл. Революции. На главной площади города возводят ледовый городок с юртой и теплыми павильонами с зоной фудкорта.

«Особое внимание в этом году будет уделено обновленной пл. Труда, Там уже установлена новогодняя елка, … появятся светящиеся инсталляции «Хрустальная туфелька» и «Ковер - самолет», снеговики, будут вывешены гирлянды, установлены ледяные горки», - сообщает сайт мэрии Читы.

Как писали Sibnovosti.ru, в Улан-Удэ в этом году праздничный городок на пл. Советов будет оформлен в стиле Верхнеудинской ярмарки.

Фото: сайт мэрии Читы

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