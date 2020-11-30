Вышел первый путеводитель по Агинскому Бурятскому округу

В Агинском Бурятском округе Забайкальского края вышел в свет первый путеводитель по этой территории. Он подготовлен к бурятском фестивалю Алтаргана, который должен пройти в крае в июне 2021 года.

«В путеводителе собрана полезная информация о туристических объектах округа, памятных местах, достопримечательностях и интересных маршрутах, а также включены разделы о городских и сельских поселениях Агинского Бурятского округа», - говорится в сообщении на официальном портале Забайкалья.

Путеводитель издан в «Республиканской типографии» Улан-Удэ тиражом в 1,5 тыс. экземпляров.

Агинский Бурятский округ находится в восточной части Забайкальского края. Его население составляет 76 тыс. человек, примерно две трети из них – буряты. Международный фестиваль Алтаргана проводится раз в два года. В 2020 году он должен был пройти в Забайкалье, но из-за эпидемии коронавируса фестиваль перенесли.

Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа