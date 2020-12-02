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В Сретенске открыли мемориал погибшим в ДТП забайкальцам

Главная Общество
Чита
09:58 2 Декабря 2020
дтп, автобус, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Мемориал открылся вчера в забайкальском городе Сретенске. Он установлен в память о погибших в страшной автокатастрофе, случившейся год назад.

Напомним, 1 декабря 2019 года пассажирский автобус KIA Granbird упал с моста через реку Куэнга в Сретенском районе. Тогда погибли 19 человек. Мемориал представляет собой площадку, выложенную брусчаткой, на которой установлена звонница.

«Мемориал открыли на месте трагедии за счет внебюджетных средств благодаря неравнодушным людям. Мою идею создания этого мемориала поддержали и предприниматели, и военная часть, и жители всего района», - сказал на церемонии открытия глава Сретенского района Алексей Закурдаев.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале ноября главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП. Обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц) было предъявлено владельцу транспортной компании Ивану Стрельникову. По версии следствия, он не проверил транспортное средство на наличие неисправностей перед рейсом. Уголовное преследование в отношении водителя Сергея Кубасова, погибшего в аварии, было прекращено.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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