Минкультуры Забайкалья проведет фестиваль унтов

В Чите 26 декабря пройдет фестиваль унтов. Его участники соберутся на пл. Ленина.

«Фестиваль несет в себе основную цель – сохранение и развитие традиционных и современных народных художественных промыслов и ремесел. Кроме того, мероприятие направлено на развитие рынка продукции, профессиональных связей и презентацию предпринимателей», - говорится в сообщении официального портала Забайкальского края.

В фестивале примут участие мастера из Забайкалья и соседней Республики Бурятия. Они примут участие в конкурсе в ряде номинаций. Помимо выставки-ярмарки унтов и изделий народных художественных промыслов, на пл. Ленина запланированы дефиле в унтах, народные игры и др.

Учредителем фестиваля стало министерство культуры Забайкальского края.

Фото: пресс-служба министерства