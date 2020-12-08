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Дальневосточный гектар можно получить еще в двух районах Забайкалья

Главная Общество
Чита
16:17 8 Декабря 2020
земля, район, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае власти расширили программу «Дальневосточный гектар». Об этом  передает «Общественное телевидение России».

Теперь бесплатно оформить землю россияне смогут даже в приграничных районах региона: Ононском и Приаргунском. Раньше они находились в так называемых серых зонах, закрытых для этой программы.

Правда, даже после изменения статуса, приграничные территории будут предоставлять с ограничениями. Как уточнил руководитель департамента госимущества и земельных отношений Забайкальского края Сергей Быстров, ограничения будут связаны с необходимостью согласовывать все земельные участки с пограничной службой.

В Забайкалье с начала действия программы «Дальневосточный гектар» – это больше года – жители подали более 9 тыс. заявлений на участки.

Фото: официальный портал Забайкальского края

 

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