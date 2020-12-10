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Московские специалисты подготовят концепцию площади у читинского кинотеатра «Удокан»

Главная Общество
Чита
13:33 10 Декабря 2020
площадь, благоустройство, кинотеатры
Автор: Sibnovosti.ru
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Московский центр урбанистики «Город» разработает концепцию сквера у театра «Удокан» в Чите. Работа будет проведена по заказу мэрии столицы Забайкальского края при финансовой поддержке «Байкальской горной компании» (БГК).

К площади, на которой расположен сквер, выходят кинотеатр и краевой драматический театр. По словам заместителя гендиректора БГК Юлии Шабалы, целью проекта является создание нового квартала, соответствующего современным представлениям о комфортной городской среде.

Сегодня на сайте www.newparkchita стартует опрос читинцев. По данным официального портала Забайкалья, он призван собрать пожелания горожан в отношении обустройства площади. Сама БГК, в частности, предложила установить там монумент в память о советских геологах со скульптурным изображением первооткрывателя Удоканского месторождения меди Елизаветы Буровой.

Как писали Sibnovosti.ru, реконструкция здания Забайкальского краевого драматического театра должна закончиться в конце будущего года. Власти намерены к этому моменту провести первый этап благоустроительных работ на площади.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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