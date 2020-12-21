21 декабря
Чита
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Ил-76 МЧС доставил больного ребенка из Читы в Санкт-Петербург

Главная Общество
Чита
12:22 21 Декабря 2020
самолет, мчс, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Самолет МЧС доставил из Читы в Санкт-Петербург тяжелобольного ребенка. В северной столице ему проведут срочную операцию.

Самолет Ил-76 вылетел 20 декабря. Ребенку всего около месяца. У него диагностировали тяжелый врожденный порок сердца.

Как пояснили в главном управлении МЧС по Забайкальскому краю, как правило, обычно детей с пороком сердца везут обычными рейсами, но этот мальчик находится на искусственной вентиляции легких. Операция пройдет в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

Фото: сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: COVID-19 в Забайкалье атакует торговлю и промышленность

COVID-19 в Забайкалье атакует торговлю и промышленность

14 Декабря 2020 г.
В этих отраслях отмечен резкий рост числа заболевших
Новости Читы: Московские специалисты подготовят концепцию площади у читинского кинотеатра «Удокан»

Московские специалисты подготовят концепцию площади у читинского кинотеатра «Удокан»

10 Декабря 2020 г.
Возможно, там появится памятник советским геологам
Новости Читы: Дальневосточный гектар можно получить еще в двух районах Забайкалья

Дальневосточный гектар можно получить еще в двух районах Забайкалья

8 Декабря 2020 г.
Заявки необходимо будет согласовывать с пограничной службой
Новости Читы: Минкультуры Забайкалья проведет фестиваль унтов

Минкультуры Забайкалья проведет фестиваль унтов

8 Декабря 2020 г.
Мастера соберутся 26 декабря в Чите
Новости Читы: В Сретенске открыли мемориал погибшим в ДТП забайкальцам

В Сретенске открыли мемориал погибшим в ДТП забайкальцам

2 Декабря 2020 г.
Средства на него собрали жители района
Новости Читы: Вышел первый путеводитель по Агинскому Бурятскому округу

Вышел первый путеводитель по Агинскому Бурятскому округу

30 Ноября 2020 г.
Он подготовлен к международному фестивалю Алтаргана
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Главврача читинского роддома задержали при получении взятки

Главврача читинского роддома задержали при получении взятки

21 Декабря 2020 г.
Он находится под домашним арестом
Новости Читы: Забайкальским перевозчикам удвоят штрафы

Забайкальским перевозчикам удвоят штрафы

16 Декабря 2020 г.
Законопроект внесен в региональный парламент
Новости Читы: Туристический проект оживит историю Забайкалья

Туристический проект оживит историю Забайкалья

18 Декабря 2020 г.
«Колесо времени» планируется реализовать в трех районах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru