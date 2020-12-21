Ил-76 МЧС доставил больного ребенка из Читы в Санкт-Петербург

Самолет МЧС доставил из Читы в Санкт-Петербург тяжелобольного ребенка. В северной столице ему проведут срочную операцию.

Самолет Ил-76 вылетел 20 декабря. Ребенку всего около месяца. У него диагностировали тяжелый врожденный порок сердца.

Как пояснили в главном управлении МЧС по Забайкальскому краю, как правило, обычно детей с пороком сердца везут обычными рейсами, но этот мальчик находится на искусственной вентиляции легких. Операция пройдет в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

Фото: сайт главного управления МЧС по Забайкальскому краю