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На Дальнем Востоке выбирают название для региональной авиакомпании

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Чита
12:47 22 Декабря 2020
название, конкурс, авиакомпания
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На Дальнем Востоке началось открытое голосование по названию новой региональной авиакомпании. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

На сайте конкурса жители могут выбрать из нескольких предложенных вариантов. Например, «Аврора», «Крылья Востока», «Восход». Или предложить свое. Организаторы подведут итоги голосования 31 декабря. В этот же день разыграют среди его участников сертификаты почетного пассажира. Они дают право на бесплатный перелет.

Новый авиаперевозчик начнет работу в феврале 2021 года. В его маршрутную сеть включат 410 населенных пунктов Дальнего Востока.

 

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