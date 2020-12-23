Новый год в Забайкалье встретят без шоу-программ и караоке

В Забайкальском крае на период новогодних праздников введены новые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении губернатора региона от 22 декабря.

«Принято решение с 23 декабря по 15 января включительно запретить праздники в трудовых коллективах, шоу-программы, караоке. Добавлю, что запрет на массовые празднования касается и торговых объектов, турбаз, фитнес-центров, гостиниц региона», - привел официальный портал Забайкалья комментарий вице-премьера краевого правительства Александра Бардалеева.

Он уточнил, что кафе и рестораны могут работать, как и прежде, до 23:00. Там действуют масочный режим, требуется сохранять социальную дистанцию в 1,5 м.

По данным регионального оперативного штаба, на 22 декабря в Забайкалье был зарегистрирован 25 261 случай заражения COVID-19. Скончались 454 пациента.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края