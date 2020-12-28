Новогодний туристический маршрут создали в Забайкалье

В Чите министерство экономического развития Забайкальского края, турагентства и туроператоры создали первый новогодний туристический маршрут. Он получил название «Зима с Читинской слободой».

«Двухчасовое путешествие в село Засопка перенесет участников в зимнюю сказку. Их ждет катание на санях, старинные русские потехи, конные прогулки и угощения», - рассказала официальному порталу Забайкалья начальник отдела туризма минэкономразвития Татьяна Воронина.

Село Засопка, основанное около 320 лет назад, расположено на берегу реки Ингоды на территории Читинского района края. Маршрут проложен среди сопок, рек и лесов. По словам организаторов, в эти места попасть можно лишь зимой, когда реки покрываются льдом. Туристов на всем протяжении маршрута будет сопровождать музыкальный коллектив «Читинская слобода».

Старт маршрута намечен на 4 января.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края