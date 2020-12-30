В Забайкалье началась вакцинация «ЭпиВакКороной»

Сегодня в Забайкальском крае началась вакцинация против COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона». Она разработана ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область).

По данным заместителя руководителя управления краевого Роспотребнадзора Евгения Гредюшко, регион получил 1,3 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона». Они рассчитаны на вакцинацию 650 человек.

«Вакцинация от COVID-19 проводится на добровольной основе, прививка предназначена для взрослых от 18 до 60 лет. Первыми в крае будут привиты люди из групп риска – медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае», ФКУЗ «Читинская противочумная станция», - говорится в сообщении сайта мэрии Читы.

Ранее сообщалось, что в октябре в регион поступила вакцина от COVID-19 «ГамКовидВак» (производитель НИЦЭН им. Н.Ф. Гамалеи). К 29 декабря первую вакцинацию получили 462 медработника края, двукратно привито 42 сотрудника.

Фото: страница оперативного штаба Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»