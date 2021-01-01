Участники голосования выбрали для дальневосточной авиакомпании название «Аврора»

Завершился конкурс по выбору названия для новой дальневосточной авиакомпании. Подавляющее большинство участников поддержало вариант «Аврора».

Конкурс прошел в режиме онлайн. По данным его сайта, за «Аврору» высказались около 5,2 тыс. проголосовавших из 11,8 тыс. На втором месте со значительным отставанием (2 тыс. голосов) оказался вариант «Дальавиа». Немного не дотянул до отметки в 1 тыс. голосов «Дальний Восток».

«Единая дальневосточная компания создается по поручению президента РФ Владимира Путина с целью повышения транспортной доступности регионов Дальнего Востока, развития местного и межрегионального авиасообщения. По сути – это альянс региональных авиаперевозчиков, объединившихся вокруг авиакомпании «Аврора»…», - говорится на сайте конкурса.

Подведение итогов голосования прошло вчера.

Фото: pixabay.com