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Забайкальские депутаты потребовали восстановить стационар в Харагунской больнице

Главная Общество
Чита
14:46 28 Января 2021
больница, законодательное собрание, статус
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутаты законодательного собрания Забайкальского края считают необходимым возобновить работу круглосуточного стационара в Харагунской участковой больнице. Решение об этом было принято в ходе заседания совета регионального парламента.

Больница находится в селе Харагун. Структурно она входит в состав ГУЗ «Хилокская центральная районная больница». К участковой больнице приписано 3,3 тыс. человек. Ранее ее перевели во врачебную амбулаторию.

«Предлагаемая организационная форма позволит обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи населению в полном объеме. В Харагуне просто необходимо устранить неэффективное расходование средств…», - заявила по итогам поездки в Харагун в ноябре 2020 года министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина.

Главврач Хилокской больницы Ольга Ковальчук тогда говорила, что содержание технического персонала для обслуживания круглосуточного стационара экономически необоснованно. Но смена статуса больницы вызвало возражение жителей семи населенных пунктов Хилокского района. Они обратились за помощью, в том числе, к президенту РФ.

«В финальной части трехчасового всестороннего обсуждения члены совета парламента проголосовали за возобновление работы круглосуточного стационара в Харагуне. Проинформировать депутатов о возвращении участковой больнице прежнего статуса минздрав обязали не позднее 1 февраля. … Было решено также создать межведомственную рабочую группу, которая – с учетом региональных особенностей и во избежание новых оптимизаций – займется разработкой законодательной инициативы по пересмотру действующих нормативов использования коечного фонда», - говорится в сообщении заксобрания по итогам заседания.

По данным вице-премьера правительства Забайкальского края по социальным вопросам Инны Щегловой, оптимизация планируется еще в восьми лечебных учреждениях. С 2014 года число участковых больниц сократилось с 54 до 37.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края

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