В Забайкалье проверят расходование средств на строительство школьных туалетов

Контрольно-счетная палата (КСП) Забайкальского края проверит расходование бюджетных средств на строительство теплых школьных туалетов в районах региона. Тем самым, КСП выполнит соответствующее поручение забайкальского парламента.

Решение о проведении проверки совет заксобрания принял на своем заседании 1 февраля. С такой инициативой выступил депутат Константин Коростелев, который побывал в двух школах поселка. Новокручининск Читинского района.

«В каждый объект было вложено по 3,5 млн руб., но эксплуатировать их невозможно. Ни нормальными септиками, ни водой, ни вентиляцией туалеты не обеспечены. Да, они теплые, но на этом функционал этих «арт-объектов» заканчивается», - привел его слова сайт краевого парламента.

По предварительным данным, аудиторы КСП проведут проверку в четвертом квартале 2021 года.

Фото: Л. Миркутова/сайт законодательного собрания Забайкальского края