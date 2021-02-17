В Забайкальском крае заканчивается вакцина от коронавируса

Забайкальскому краю необходимо пополнить запас вакцины. Власти региона опасаются, что ее нехватка приведет к новому росту заболеваемости COVID-19.

По данным официального портала Забайкалья, переговоры о поставках вакцины губернатор Александр Осипов проведет в ходе своей рабочей поездки в Москву.

«На февраль в регион было запланировано получение 32,8 тыс. вакцин по указанию минздрава России. 15 февраля поступил документ о том, что сокращено количество вакцин для региона», - сообщили в краевом правительстве.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре прошлого года Забайкалье получило первую партию вакцины «ГамКовидВак». В самом конце декабря началась вакцинация «ЭпиВакКороной». Возможностью получить иммунитет от COVID-19 воспользовались более 30 тыс. жителей края. К настоящему времени в Забайкалье зарегистрировано 37 480 случаев заражения коронавирусом. В том числе, 139 за минувшие сутки – это минимальный показатель за время второй волны пандемии.

Фото: страница оперативного штаба Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»