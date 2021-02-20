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Иркутская компания занялась отловом бродячих собак в Чите

Главная Общество
Чита
11:05 20 Февраля 2021
животные, контракт, компания
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Пять звезд» приступило к отлову безнадзорных животных в Чите. Контракт с иркутской компанией заключен до 1 мая 2021 года.

О подписании контракта сообщил руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим. Специалисты компании приступили к его выполнению 17 февраля.

«За качеством исполнения контракта следит заказчик – Читинская городская станция по борьбе с болезнями животных. В настоящее время применяется цепочка действий «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в среду обитания или поиск нового владельца» Отстрел безнадзорных животных запрещен, за него грозит уголовное наказание», - отмечается на официальном портале Забайкальского края.

Специализированный приют, где животные проходят процедуру биркования, находится на территории ИК-3.

Как писали Sibnovosti.ru, в январе этого года прокуратура Иркутского района Иркутской области инициировала возбуждение уголовного дело за жестокое обращение с животными в приюте для бездомных животных «Пять звезд».

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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