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Скончался спикер забайкальского заксобрания Игорь Лиханов

Главная Общество
Чита
10:29 22 Февраля 2021
председатель, законодательное собрание, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае скончался спикер законодательного собрания региона Игорь Лиханов. Ему было 67 лет.

На сайте краевого парламента указывается, что Игорь Лиханов умер после тяжелой продолжительной болезни.

«Несмотря на тяжелую болезнь, Игорь Дмитриевич до последних дней своей жизни продолжал участвовать в руководстве работой краевого парламента, давал необходимые поручения, внимательно отслеживал все события», - отметили в заксобрании.

Игорь Лиханов много лет проработал в главной клинической больнице региона. В 2009-2013 годы – на посту ее главного врача. В 2004 году его впервые избрали в парламент Забайкалья (тогда – читинская областная дума). В 2016 году Игорь Лиханов возглавил заксобрание.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года на 67-м году жизни скончался спикер госсобрания – эл курултая Республики Алтай Владимир Тюлентин.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

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