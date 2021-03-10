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В Забайкалье около тысячи человек ждут в очереди на вакцинацию от COVID-19

Главная Общество
Чита
10:06 10 Марта 2021
вакцинация, штаб, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Забайкальского края рассчитывают на то, что очередь на вакцинацию от COVID-19 в регионе исчезнет до конца марта. Сроки были названы в ходе заседания регионального штаба по вакцинации.

По данным официального портала Забайкалья, к настоящему времени прививку от коронавируса получили более 48 тыс. жителей региона. Еще около 1 тыс. человек ждут своей очереди.

На вчерашнем заседании штаба вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев поручил министерству здравоохранения до 15 марта истратить все дозы вакцины, которые есть в регионе, чтобы начать поставки новых партий. Сейчас в прививочных пунктах Забайкалья остается около 4 тыс. доз.

Вчера также стало известно, что в край дополнительно поступило 3 тыс. доз вакцины «Спутник V». Их распределят между пунктами, испытывающими нехватку препарата.

Всего с начала эпидемии в Забайкалье зарегистрировано 39 670 случаев заболевания коронавирусом. В том числе, 87 за минувшие сутки.  

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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