Читинский зоопарк переселит крупных животных в зоопитомник

МУК «Читинский городской зоопарк» ждут перемены. Крупных животных предстоит переселить с основной площадки на ул. Журавлева в филиал зоопарка - зоопитомник «Амодово».

Одной из причин стали изменения в правилах деятельности зоопарков, которые вступают в силу в 2022 году. Они касаются, в том числе, содержания животных. Например, для одного медведя потребуется не менее 100 кв. м (в настоящее время - 20-25 м).

Как сообщил сайт законодательного собрания Забайкальского края со ссылкой на директора зоопарка Вадима Костенникова, планы перевода в «Амодово» 75 крупных животных (медведей, крупных кошек, волков, копытных и т. д.) существовали давно, а изменения в нормативной базе заставляют ускорить процесс. По словам сити-менеджера Читы Александра Сапожникова, в результате реорганизации на площадке в центре Читы останутся небольшие и экзотические животные. Работы планируется начать уже в этом году и завершить через два-три года.

Зоопитомник «Амодово» был открыт в 2016 году примерно в 30 км от Читы на площади 12 га. Он предназначен для воспроизводства редких видов животных.

Фото: сайт МУК «Читинский городской зоопарк»