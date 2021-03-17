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«Радио Сибирь. Чита». Зимняя рыбалка с сибирским характером

Главная Общество
Чита
09:10 17 Марта 2021
радиостанция, рыбаки, соревнования
Автор: Sibnovosti.ru
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В Чите состоялся традиционный турнир по рыбной ловле «Рыбный день», который вот уже 11 лет организует «Радио Сибирь. Чита». В нем принимают участие рыбаки не только из всего Забайкальского края, но рыболовы из близлежащих регионов России. В этом году на озере Арахлей собрались 342 человека, чтобы побороться за главные трофеи подводной ловли – Кубок губернатора и другие ценные призы, которые подготовили организаторы конкурса.

В соревнованиях разрешалось пользоваться лишь одной удочкой, оснащенной мормышкой. Дополнительные элементы оснастки на леске или крючке были строго запрещены. Дисквалификация предусматривалась и за применение электронных средств обнаружения поиска рыбы, а также подводных камер.

Участник мог использовать любые прикормки и сделать неограниченное количество лунок, но на определенном расстоянии от соперника.

Взвешивание улова проводилось электронными весами с точностью до 10 г. Блестящий результат показал Григорий Козлов с весом в 782 грамма. Он и стал победителем турнира. Организаторы конкурса, представители «Радио Сибирь. Чита», торжественно вручили лучшему подледному рыболову Кубок губернатора, новый двигатель «Suzuki» и сертификат на 200 литров топлива.

Поощрительные призы получили и другие участники в различных номинациях – самая большая рыба, самый молодой рыболов, самый возрастной рыболов и лучшая рыбачка.

 

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