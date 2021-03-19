Свиней в Забайкалье забирают по 158 рублей за килограмм

До 23 марта в Забайкальском крае будут принимать документы на выплату компенсации за отчуждение свиней. Напомним, что уничтожить поголовье пришлось из-за выявленных случаев заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС).

Согласно данным Забайкалкрайстата, на которые ссылается официальный портал региона, за один килограмм живого веса пострадавшим хозяйствам выплатят 158,3 руб. По данным руководителя государственной ветеринарной службы края Андрея Лима, это средняя цена по Дальневосточному федеральному округу, которая выше, чем в Центральном и Сибирском федеральных округах.

К настоящему времени в ведомство поступило около 80 обращений по поводу компенсации.

Как писали Sibnovosti.ru, случай заболевания свиней АЧС был выявлен 3 марта. После этого было принято решение об уничтожении всего поголовья свиней в Чите и Читинском районе региона.

В прошлом году из-за птичьего гриппа пришлось уничтожить все поголовье кур на Иртышской птицефабрике в Омской области. В этом случае объем компенсации составил около 200 млн руб.

Фото: государственная ветеринарная служба Забайкальского края